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В мире

В Китае спустили на воду первый авианосец собственной постройки

10:2226.04.2017
(обновлено: 10:25 26.04.2017)
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© AP Photo / Xinhua/ Li GangСпуск на воду китайского собственного производства. 26 апреля 2017Спуск на воду китайского собственного производства. 26 апреля 2017
© AP Photo / Xinhua/ Li Gang

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Китайские ВМС получат второй авианосец. Корабль Type 001A стал первым судном подобного типа, полностью построенным своими силами.

Первый китайский авианосец собственного производства. 26 апреля 2017 года
© REUTERS / Xinhua/Li Gang
Эксперт о новом китайском авианосце: это модернизированный советский проект
"Второй китайский авианосец утром 26 апреля был спущен на воду в порту Далянь", —сообщает агентство Синьхуа.

На торжественной церемонии присутствовал заместитель председателя Центрального военного совета Фань Чанлун. После того, как была перерезана лента, о борт авианосца разбили традиционную бутылку шампанского.

Изначально китайские военные планировали спустить авианосец на воду 23 апреля — в день основания национальных военно-морских сил. Однако позднее церемонию перенесли на несколько дней.

Что представляет собой Type 001A

Строительство первого китайского авианосца собственного производства началось в ноябре 2013 года. Сборкой корабля занималась Dalian Shipbuilding Industry Company.

Авианосец ВМС США Harry Truman. Архивное фото
© Фото : Ministry of defence
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Длина нового авианосца составляет 315 метров, а ширина — 75 метров. Корабль способен двигаться со скоростью в 31 морской узел (более 57 километров в час).

По данным китайских СМИ, на борту Type 001A могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

До Type 001A на вооружении ВМС Китая состоял всего один авианосец — "Ляонин". Однако он был построен на базе советского крейсера "Варяг", который Пекин выкупил у Украины в 2998 году.

В состав флота "Ляонин" вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре того же года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.

По советскому образцу

Кому угрожают китайские МБР Дунфэн-41 у границы с Россией
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
Кому угрожают китайские МБР "Дунфэн-41" у границы с Россией
Комментируя спуск на воду нового авианосца, директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов отметил, что этот корабль станет новым этапом в развитии китайского авианосного флота.

"В отличие от перестроенного советского "Варяга" — нынешнего авианосца "Ляонин" — это будет полностью боевой корабль. А тот китайцы используют больше как учебный. Плюс к этому оборудование на новом, боевом авианосце у китайцев уже большей частью будет свое", — заявил Колотов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, в последние годы Китай значительно модернизировал свой военно-промышленный комплекс, в основе которого ранее стояли советские разработки. К 2021 году Пекин планирует построить еще один собственный авианосец.

Танк Т-72Б3 (слева) и БТР-82А на батальонных тактических учениях с боевой стрельбой отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа
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Колотов отметил, что полностью уйти от советского наследия при постройке Type 001A китайцы пока не смогли — корабль построен по тому же проекту, что и российский "Адмирал Кузнецов".

"Китайский авианосец немножко модернизирован, китайцы утверждают, что исправили часть недоработок. Это понятно, проект был создан в 80-е годы прошлого века, сейчас время ушло, меняются технологии, и речь должна идти о глубокой модернизации проекта. И китайцы, конечно, на этой базе пытаются создать что-то свое. Тем более что китайская промышленность, в том числе электронная и военная уже позволяет ставить и выполнять такие амбициозные задачи", — подчеркнул Владимир Колотов.

У кого самый большой авианосный флот

Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
© РИА Новости . Министерство обороны Великобритании
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Современные авианосцы используются в качестве подвижного аэродрома в открытом море. Главной ударной силой кораблей этого типа является палубная авиация.

Кроме того, все авианосцы способны нести ядерное или ракетное вооружение.

Сейчас самым большим авианосным флотов располагают США. На вооружении ВМС страны стоит 12 кораблей этого типа, еще десять находятся в резерве.

Американцы использовали авианесущие группы во всех конфликтах, в которых участвовали.

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Собственными авианосцами также располагают Великобритания, Италия, Испания, Индия, Франция, Бразилия, Таиланд, Китай, Япония, Египет и Южная Корея.

В составе российского ВМФ находится лишь один авианосец — "Адмирал Кузнецов". Он был спущен на воду в 1987 году, а с 1991-го заступил на дежурство. Корабль рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов.

В ноябре прошлого года самолеты Су-33 совершили первые боевые вылеты с палубы "Адмирала Кузнецова" и нанесли удар по позициям террористов в Сирии. С тех пор крейсер не раз привлекался к боевым операциям.

Перспективы российского флота

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В России разработан проект перспективного многоцелевого тяжелого авианосца (суперавианосца). Планируется, что корабль, который может получить имя "Маршал Советского Союза Жуков", будет построен не раньше 2025-2030 годов.

Согласно проекту, длина нового авианосца составит 330 метров, а ширина — 40 метров. Корабль получит ледовый класс и сможет действовать в холодных широтах.

Разработчики рассчитывают, что авианосец сможет вмещать до 90 единиц техники — палубные истребители, самолеты самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и многоцелевые вертолеты. Боезапас крылатых ракет и авиационных бомб должен составить три тысячи единиц.

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