Шойгу: вместо сотрудничества Европа нагнетает страхи об "угрозе" с востока

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на VI Московской конференции по международной безопасности. 26 апреля 2017

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на VI Московской конференции по международной безопасности. 26 апреля 2017

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Евросоюзу следует перестать пугать Россией и начать налаживать отношения, сказал министр обороны России Сергей Шойгу на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности.

"Совместными действиями всех заинтересованных сторон, включая Россию, необходимо разработать эффективную антитеррористическую стратегию. Однако вместо стремления к объединению усилий современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи о якобы имеющейся угрозе с Востока", — сказал Шойгу.