Шойгу: вместо сотрудничества Европа нагнетает страхи об "угрозе" с востока

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Евросоюзу следует перестать пугать Россией и начать налаживать отношения, сказал министр обороны России Сергей Шойгу на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности.
"Совместными действиями всех заинтересованных сторон, включая Россию, необходимо разработать эффективную антитеррористическую стратегию. Однако вместо стремления к объединению усилий современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи о якобы имеющейся угрозе с Востока", — сказал Шойгу.