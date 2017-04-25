Эрдоган заявил, что проинформировал партнеров об операции в Сирии и Ираке

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что проинформировал партнеров, включая РФ, США и северный Иракский Курдистан перед операцией против курдских боевиков в Ираке.

Ранее представитель госдепа США Марк Тонер заявил об обеспокоенности в связи с нанесением Турцией ударов на севере Сирии и Ирака. Он подчеркнул, что они были осуществлены "без должной координации с США" и с глобальной коалицией против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Кроме того, Эрдоган заявил агентству, что операции в городе Синджаре на севере Ирака и северной Сирии продолжатся до того, пока не будут уничтожены все террористы. Глава турецкого государства также добавил, что не позволит того, чтобы Синджар стал базой для боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

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