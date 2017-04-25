В Киеве суд продлил арест пяти экс-бойцов "Беркута"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Святошинский районный суд Киева продлил до 24 июня арест пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которые являются подсудимыми по уголовному делу о гибели людей во время массовых беспорядков на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в феврале 2014 года, сообщило во вторник агентство "Украинские новости".

Экс-бойцов "Беркута" обвиняют в убийстве 48 радикалов, совершении теракта и препятствовании митингам. Ранее украинское издание Bird in Flight опубликовало интервью с жителем Львова Иваном Бубенчиком, который назвался участником акций протеста на площади Независимости и заявил, что 20 февраля 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута". Сообщается, что первыми убитыми в тот день были не радикалы, а бойцы "Беркута".

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей всех обвиняемых. Срок ареста продлен до 24 июня", — цитирует издание слова адвоката подсудимых Игоря Варфоломеева.

Адвокат отметил, что на заседании во вторник не удалось провести допрос одного из потерпевших, так как он не явился. Следующее заседание состоится 16 мая.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.