Приднестровье обратится к России за компенсацией ущерба от снегопада

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости, Владимир Сандуца. Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о намерении обратиться к руководству России с просьбой компенсировать ущерб снежной стихии.

В середине апреля на Приднестровье обрушился мощный снегопад. Занятия в школах были отменены. 43 населенных пункта временны оказались без электроснабжения. Снегопад и сильный ветер привели к нарушению транспортного движения. Ущерб был нанесен сельскому хозяйству, прежде всего садоводству.

"Сейчас подсчитывается нанесенный ущерб. Мы обратимся к Российской Федерации за помощью. Речь идет о возможной компенсации нанесенного стихией ущерба в первую очередь сельхозпроизводителям", — сказал Красносельский журналистам во вторник.

По его словам, стихийные бедствия — экзамен для коммунальных служб и для народа в целом. "Я считаю, что Приднестровье этот экзамен выдержало. Ущерб, конечно, есть. Прежде всего он нанесен сельскому хозяйству, лесному фонду, энергетическим предприятиям", — заявил Красносельский.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.