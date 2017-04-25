Британские лейбористы пообещали гражданам "мягкий" Brexit

ЛОНДОН, 25 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британские лейбористы пообещали в случае своей победы на всеобщих выборах 8 июня полностью пересмотреть нынешние планы правительства по Brexit и обеспечить максимально безболезненный выход Великобритании из ЕС.

"Что именно станет наилучшим способом достижения этого — реформирование ли членства в едином рынке и Таможенном союзе, или же специальные торговые договоренности – это вторичный вопрос по сравнению с желаемым результатом. Для рабочих мест, экономики и уровня жизни важно сохранить преимущества членства в едином рынке и в Таможенном союзе ЕС", — заявил, выступая во вторник с речью, "теневой" министр по вопросам Brexit сэр Кир Стармер.

Премьер-министр, лидер правящей Консервативной партии Великобритании Тереза Мэй уже давно объявила, что выход страны из ЕС подразумевает выход из состава единого рынка, Таможенного союза ЕС и замену всего корпуса действующего в Соединенном Королевстве европейского законодательства на британские законы (так называемый Великий законопроект об отмене). Также Мэй говорила, что Великобритания в марте 2019 года выйдет из ЕС "в любом случае", даже если соглашение с Европейским союзом не будет достигнуто. По ее словам, "отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение".

"Отсутствие соглашения – это самое худшее соглашение", — возразил сегодня Стармер.

"Теневой" министр также заверил, что лейбористское правительство в первый же день своей работы гарантирует живущим в Великобритании европейцам сохранение всех прав после Brexit и будет добиваться от Евросоюза аналогичных мер в отношении живущих там британцев.

"Великий законопроект об отмене", предложенный консерваторами и предполагающий отмену "ненужных" европейских законопроектов и адаптацию и совершенствование "нужных", также не устраивает лейбористов. Вместо него они планируют внести в парламент "Законопроект о защите европейских прав и гарантий", который позволит сохранить существующие законы и таким образом защитить существующие рабочие места, экологические стандарты и права потребителей.

Как и консерваторы, лейбористы планируют выстроить с ЕС тесные партнерские отношения. Так же как и правящая партия, Лейбористская партия признает, что иммиграционное законодательство после Brexit должно претерпеть серьезные изменения. "Что касается иммиграции, то очевидно, что свободе передвижения придет конец, а иммиграционные правила должны измениться", — отметил Стармер.

Объявление о стремлении к "мягкому" варианту Brexit, согласно мнению политологов, свидетельствует об опасениях лейбористов, что часть их проевропейски настроенного электората переметнется к двум самым проевропейским партиям – Либерал-демократической и Шотландской национальной партии. По мнению некоторых аналитиков, программа Лейбористской партии, по сути, направлена против Brexit и оставляет возможность для проведения нового референдума о членстве Великобритании в ЕС.

Согласно данным опроса, проведенного ICM для газеты Guardian, правящую Консервативную партию поддерживают 48% населения, Лейбористскую – 27%, Либерал-демократическую – 10%, UKIP – 7%.