Британские лейбористы пообещали гражданам "мягкий" Brexit

ЛОНДОН, 25 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британские лейбористы пообещали в случае своей победы на всеобщих выборах 8 июня полностью пересмотреть нынешние планы правительства по Brexit и обеспечить максимально безболезненный выход Великобритании из ЕС.
Премьер-министр, лидер правящей Консервативной партии Великобритании Тереза Мэй уже давно объявила, что выход страны из ЕС подразумевает выход из состава единого рынка, Таможенного союза ЕС и замену всего корпуса действующего в Соединенном Королевстве европейского законодательства на британские законы (так называемый Великий законопроект об отмене). Также Мэй говорила, что Великобритания в марте 2019 года выйдет из ЕС "в любом случае", даже если соглашение с Европейским союзом не будет достигнуто. По ее словам, "отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение".
"Теневой" министр также заверил, что лейбористское правительство в первый же день своей работы гарантирует живущим в Великобритании европейцам сохранение всех прав после Brexit и будет добиваться от Евросоюза аналогичных мер в отношении живущих там британцев.
"Великий законопроект об отмене", предложенный консерваторами и предполагающий отмену "ненужных" европейских законопроектов и адаптацию и совершенствование "нужных", также не устраивает лейбористов. Вместо него они планируют внести в парламент "Законопроект о защите европейских прав и гарантий", который позволит сохранить существующие законы и таким образом защитить существующие рабочие места, экологические стандарты и права потребителей.
Объявление о стремлении к "мягкому" варианту Brexit, согласно мнению политологов, свидетельствует об опасениях лейбористов, что часть их проевропейски настроенного электората переметнется к двум самым проевропейским партиям – Либерал-демократической и Шотландской национальной партии. По мнению некоторых аналитиков, программа Лейбористской партии, по сути, направлена против Brexit и оставляет возможность для проведения нового референдума о членстве Великобритании в ЕС.
Согласно данным опроса, проведенного ICM для газеты Guardian, правящую Консервативную партию поддерживают 48% населения, Лейбористскую – 27%, Либерал-демократическую – 10%, UKIP – 7%.