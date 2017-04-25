На Украине рассказали, как постный борщ подорожал из-за погоды

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Овощи из борщевого набора на Украине в апреле подорожал на 38% по сравнению с ценами на конец марта, сообщили РИА Новости в Украинской аграрной конфедерации.

В конфедерации отмечают, что наиболее стремительное подорожание наблюдается во второй декаде апреля.

"Больше всего за этот период подорожала капуста — на 63,8% до 6,65 гривен (около 0,25 доллара) за килограмм. Морковь подорожала на 49,1% до 6,77 гривен (около 0,25 доллара) за килограмм, лук — на 46,3% до 5,28 гривен (около 0,2 доллара) за килограмм, буряк — на 25,6% до 5,25 гривен (около 0,2 доллара) за килограмм, картошка — на 6,9% до 6,8 гривен (около 0,25 доллара) за килограмм", — сообщили в организации.

В конфедерации связывают такой стремительный рост цен с сезонным сокращением запасов продуктов и сложностями доставки в связи с наблюдавшейся в последнюю неделю на Украине плохой погодой.