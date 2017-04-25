ОБСЕ продолжит работу на Украине, несмотря на взрыв автомобиля миссии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Миссия ОБСЕ продолжит работу на территории Украины несмотря на недавний инцидент с подрывом автомобиля сотрудников Специальной мониторинговой миссии организации, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым генсек ОБСЕ Ламберто Заньер.

"Мы и дальше будем работать на Украине, несмотря на этот ужасный случай", — сказал Заньер.

В результате подрыва автомобиля миссии в Донбассе один человек погиб, двое получили ранения.

По словам генсека ОБСЕ, представители миссии будут внимательнее относиться к мерам безопасности. "Мы будем работать и со странами-участниками, предоставляющими нам работников в течение следующих дней и недель. И мы будем должны найти баланс между тем, чтобы модальности нашей работы принимали во внимание, прежде всего, необходимость обеспечения физической безопасности наших наблюдателей", — сказал Заньер.

С другой стороны, по его словам, необходимо позаботиться о том, чтобы миссия работала эффективно, "как прежде".