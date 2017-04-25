Иракская армия освободила район Танак в западном Мосуле

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Ирака освободили район Танак в западном Мосуле, говорится в заявлении иракской армии, опубликованной на странице Facebook.
В свою очередь информационный портал Shafaq News со ссылкой на главу полиции провинции Найнава Вафика аль-Хамдани сообщает, что иракская полиция освободила в районе Танак двух девочек-христианок.
В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.