Иракская армия освободила район Танак в западном Мосуле

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Ирака освободили район Танак в западном Мосуле, говорится в заявлении иракской армии, опубликованной на странице Facebook.

"Антитеррористические подразделения полностью освободили район Танак в западном Мосуле и подняли иракский флаг над его зданиями", — заявил командующий военной операцией по освобождению города генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла.

В свою очередь информационный портал Shafaq News со ссылкой на главу полиции провинции Найнава Вафика аль-Хамдани сообщает, что иракская полиция освободила в районе Танак двух девочек-христианок.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.