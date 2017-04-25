Лавров заявил о необходимости ужесточить меры безопасности ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Меры по обеспечению безопасности наблюдателей ОБСЕ в Донбассе должны быть ужесточены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.
"Мы начали (встречу — ред.) с взаимного осуждения той циничной акции, которая привела к гибели наблюдателя ОБСЕ — гражданина США, который работал по контракту в СММ ОБСЕ, и в ходе которой получили ранения два других наблюдателя", — отметил министр.
В воскресенье патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.