Патрули ОБСЕ возобновили работу в Донбассе

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Патрули луганской команды СММ ОБСЕ возобновили работу в Донбассе после инцидента с подрывом машины ОБСЕ в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил на брифинге Арне Далхауг — заместитель руководителя команды наблюдателей организации в Луганской области.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что на месте подрыва автомобиля обнаружено укрытие для наблюдения украинских диверсантов.

"В связи с трагическим происшествием вчера большинство патрулей Луганской мониторинговой команды были отменены. Сегодня мы возобновляем патрулирования, хотя мы ввели определенные ограничения на время оценки ситуации", — заявил Далхауг.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.