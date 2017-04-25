СМИ: Южная Корея получит два новых радара против баллистических ракет

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Южной Кореи утвердило план поставок на вооружение дополнительно двух радарных установок для слежения за северокорейскими баллистическими ракетами, передало во вторник из Сеула информационное агентство Рёнхап. © РИА Новости Южная Корея пригрозила КНДР "жесткими мерами, отличными от прошлых"

По его данным, под руководством министра обороны Республики Корея Хан Мин Гу в Сеуле состоялось заседание комиссии по оборонному обеспечению, на котором был утвержден основной стратегический план относительно новых радаров. Они будут приняты на вооружение до 2022 года помимо имеющихся радаров ПРО "Гринпай", которые действуют в радиусе 600 километров.

Радиус новых радаров, как отмечает агентство, достигнет 800 километров.

Накануне в Южной Корее также сообщили о создании усовершенствованной передвижной радарной установки для обнаружения артиллерийских позиций КНДР. По его данным, ожидается, что новая система, на которую с ноября 2011 года было потрачено 54 миллиарда южнокорейских вон (около 50 миллионов долларов), поступит на вооружение Южной Кореи в 2018 году.

В настоящее время у вооруженных сил Южной Кореи имеется аналогичного типа радар ARTHUR-K производства компании SAAB, однако новая собственная радиолокационная система Южной Кореи по охвату и тактическим характеристикам на 30-40% его превосходит.

Ситуация на Корейском полуострове в апреле накалилась на фоне проведенных ранее ракетных испытаний в КНДР и развертывания в Южной Корее крупномасштабных совместных с США военный учений.