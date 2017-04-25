В ОБСЕ считают неоправданным вооружение миссии на Украине

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Вооружение наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе не поможет в обеспечении их безопасности, заявил во вторник заместитель руководителя команды наблюдателей СММ ОБСЕ в Луганской области Арне Далхауг.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что на месте подрыва автомобиля обнаружены следы украинских диверсантов. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко считает, что инцидент, в результате которого погиб сотрудник СММ ОБСЕ, доказывает необходимость вооружения наблюдателей.

"Важно понимать, что больше наблюдателей или возможность потенциально вооружить наблюдателей никак не поможет в той угрозе, с которой мы постоянно сталкиваемся. Как например, с минами или, например, миной, которая взорвалась в воскресенье", — сказал он на брифинге.

Далхауг уточнил, что любые изменения мандата ОБСЕ будут произведены постоянным советом в Вене. "Любые изменения нашего мандата будут произведены постоянным советом в Вене. На данный момент нет никаких упоминаний о введении вооруженных миссий", — заявил он.