Делегация ЯНАО примет участие в форуме ООН по вопросам коренных народов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Официальная делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с заместителем губернатора, директором департамента международных и внешнеэкономических связей региона Александром Мажаровым в составе российской делегации примет участие в XVI сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, которая состоится в Нью-Йорке с 24 апреля по 5 мая, сообщает правительство региона.

"Приоритетной темой предстоящей сессии Постоянного форума станет "Десятилетие Декларации о правах коренных народов: меры, принятые для практической реализации положений декларации". В рамках дополнительной программы российская делегация примет участие в мероприятии, посвящённом корпоративной ответственности промышленных предприятий, осуществляющих производственную деятельность в местах проживания коренных народов", — говорится в сообщении.

Сотрудничество Ямала с ООН началось в 2003 году, когда представителей региона пригласили принять участие в II сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов мира. Впоследствии ямальцы участвовали в V, VI, VII, XI, XIV и XV сессиях Постфорума и сессиях рабочих групп по вопросам коренных народов мира.

Власти региона отмечают, что Ямал неоднократно становился площадкой проведения различных совещаний и выездных сессий Постфорума ООН по вопросам коренных народов мира. Так, в 2006 году столица региона принимала экспертов этой организации в рамках подготовки Всемирного доклада о положении коренных малочисленных народов мира. В июле 2007 года на Ямале состоялся международный семинар Постфорума "Перспективы взаимодействия между коренными народами и промышленными компаниями".

В феврале 2015 года в Салехарде состоялось выездное межсессионное заседание членов-экспертов Постфорума ООН по вопросам коренных народов мира. Для участия в мероприятии в столицу автономного округа прибыли представители секретариата Форума, а также его эксперты из Боливии, Ирана, США, Камеруна, Филиппин, Новой Зеландии, Кении, Эстонии, Австралии, сообщает правительство ЯНАО.

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