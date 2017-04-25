США
25.0425 апреля09:36МСК
USD56.08-0.15
EUR60.85+0.53
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Делегация ЯНАО примет участие в форуме ООН по вопросам коренных народов

09:2925.04.2017
(обновлено: 09:33 25.04.2017)
070
© РИА Новости . Евгений БиятовЯмал. Архивное фотоЯмал. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Официальная делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с заместителем губернатора, директором департамента международных и внешнеэкономических связей региона Александром Мажаровым в составе российской делегации примет участие в XVI сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, которая состоится в Нью-Йорке с 24 апреля по 5 мая, сообщает правительство региона.

Ханты-Мансийск. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Югра предлагает развивать традиционные виды спорта коренных народов Севера
"Приоритетной темой предстоящей сессии Постоянного форума станет "Десятилетие Декларации о правах коренных народов: меры, принятые для практической реализации положений декларации". В рамках дополнительной программы российская делегация примет участие в мероприятии, посвящённом корпоративной ответственности промышленных предприятий, осуществляющих производственную деятельность в местах проживания коренных народов", — говорится в сообщении.

Сотрудничество Ямала с ООН началось в 2003 году, когда представителей региона пригласили принять участие в II сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов мира. Впоследствии ямальцы участвовали в V, VI, VII, XI, XIV и XV сессиях Постфорума и сессиях рабочих групп по вопросам коренных народов мира.

Власти региона отмечают, что Ямал неоднократно становился площадкой проведения различных совещаний и выездных сессий Постфорума ООН по вопросам коренных народов мира. Так, в 2006 году столица региона принимала экспертов этой организации в рамках подготовки Всемирного доклада о положении коренных малочисленных народов мира. В июле 2007 года на Ямале состоялся международный семинар Постфорума "Перспективы взаимодействия между коренными народами и промышленными компаниями".

В феврале 2015 года в Салехарде состоялось выездное межсессионное заседание членов-экспертов Постфорума ООН по вопросам коренных народов мира. Для участия в мероприятии в столицу автономного округа прибыли представители секретариата Форума, а также его эксперты из Боливии, Ирана, США, Камеруна, Филиппин, Новой Зеландии, Кении, Эстонии, Австралии, сообщает правительство ЯНАО.

Другие новости региона читайте здесь

"Зовут нас коренные…". Форум малочисленных народов Севера в Салехарде
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОМеждународный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России прошел в конце марта на Ямале, в городе на Полярном круге – Салехарде.Международный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России прошел в конце марта на Ямале, в городе на Полярном круге – Салехарде
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО
Международный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России прошел в конце марта на Ямале, в городе на Полярном круге – Салехарде.
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОУчастники форума - ненцы Ямала, тубалары Алтая, саамы Кольского полуострова, сойоты Бурятии, алеуты Камчатки, вепсы Карелии, чукчи, эскимосы, эвены Чукотки и представители еще трех десятков этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Все они немного родственники, хоть и говорят на разных языках.Участники форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО
Участники форума - ненцы Ямала, тубалары Алтая, саамы Кольского полуострова, сойоты Бурятии, алеуты Камчатки, вепсы Карелии, чукчи, эскимосы, эвены Чукотки и представители еще трех десятков этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Все они немного родственники, хоть и говорят на разных языках.
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОКочевые народы тысячелетиями выживали в суровых условиях Арктики. Теперь их главная задача – не раствориться в процессах глобализации. "Живем большой семьей мы под крылом России. А имя нам дано судьбой: зовут нас коренные…". Съезд Ассоциации КМНСС и ДВ, прошедший в рамках форума, открылся исполнением ее гимна.Съезд Ассоциации КМНСС и ДВ
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО
Кочевые народы тысячелетиями выживали в суровых условиях Арктики. Теперь их главная задача – не раствориться в процессах глобализации. "Живем большой семьей мы под крылом России. А имя нам дано судьбой: зовут нас коренные…". Съезд Ассоциации КМНСС и ДВ, прошедший в рамках форума, открылся исполнением ее гимна.
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОНепременный ритуал благопожелания, напутствия старейшин делегатам съезда на родном и русском языках. Одно из них – находить общий язык друг с другом и властью: "исчезновение языков – основная наша проблема. Но давайте скажем спасибо России и русскому языку. Без него мы бы с вами просто не понимали друг друга…".Ритуал благопожелания, напутствия старейшин делегатам съезда на родном и русском языках
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО
Непременный ритуал благопожелания, напутствия старейшин делегатам съезда на родном и русском языках. Одно из них – находить общий язык друг с другом и властью: "исчезновение языков – основная наша проблема. Но давайте скажем спасибо России и русскому языку. Без него мы бы с вами просто не понимали друг друга…".
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОНадежда коренных малых народов и будущее Российского Севера – молодежь. Судьбу языков, культуры и традиционного образа жизни, без которого кочевые народы обречены на вымирание, сегодня вверяют молодым, приобщая их к служению народу.Участники форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО
Надежда коренных малых народов и будущее Российского Севера – молодежь. Судьбу языков, культуры и традиционного образа жизни, без которого кочевые народы обречены на вымирание, сегодня вверяют молодым, приобщая их к служению народу.
© РИА Новости . Карина ИвашкоКонцерт с участием национальных творческих коллективов ЯНАО подарил гостям и делегатам форума незабываемые впечатления! Песни и танцы под шаманский бубен, игра на варгане, голосовая имитация птичьих криков и шума ветра завораживают…Концерт с участием национальных творческих коллективов ЯНАО на форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
© РИА Новости . Карина Ивашко
Концерт с участием национальных творческих коллективов ЯНАО подарил гостям и делегатам форума незабываемые впечатления! Песни и танцы под шаманский бубен, игра на варгане, голосовая имитация птичьих криков и шума ветра завораживают…
© РИА Новости . Карина ИвашкоПредставители "больших" народов смогли прикоснуться к удивительному миру наследников кочевых традиций, почувствовать их мистическое единение с природой и связь с землей предков.Концерт на форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
© РИА Новости . Карина Ивашко
Представители "больших" народов смогли прикоснуться к удивительному миру наследников кочевых традиций, почувствовать их мистическое единение с природой и связь с землей предков.
© Фото : Ассоциация КМНСС и ДВ РоссииО проблемах коренных народов делегаты съезда рассказывали в присутствии губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, представителей администрации президента РФ и ФАДН. Завершился съезд избранием президента Ассоциации КМНСС и ДВ. Во второй раз им стал депутат Госдумы от ЯНАО Григорий Ледков.Делегаты съезда Ассоциации КМНСС и ДВ
© Фото : Ассоциация КМНСС и ДВ России
О проблемах коренных народов делегаты съезда рассказывали в присутствии губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, представителей администрации президента РФ и ФАДН. Завершился съезд избранием президента Ассоциации КМНСС и ДВ. Во второй раз им стал депутат Госдумы от ЯНАО Григорий Ледков.
© РИА Новости . Карина ИвашкоЯрким финалом форума стал кочующий праздник – общеямальский День оленевода, которым народы Крайнего Севера встречают весну. Денек выдался не по-мартовски солнечным и теплым для Ямала, но недаром же на форум собрались старейшины и шаманы со всей России…День оленевода, когда народы Крайнего Севера встречают весну
© РИА Новости . Карина Ивашко
Ярким финалом форума стал кочующий праздник – общеямальский День оленевода, которым народы Крайнего Севера встречают весну. Денек выдался не по-мартовски солнечным и теплым для Ямала, но недаром же на форум собрались старейшины и шаманы со всей России…
© РИА Новости . Карина ИвашкоНа сотнях оленьих упряжек жители ямальской тундры съехались в Салехард. В старину в этот праздничный день запасались необходимым перед предстоящим касланием (кочевьем), продавали мясо, рога, одежду и обувь из шкур оленя, а главное, выбирали невест и приглядывались к женихам.На сотнях оленьих упряжек жители ямальской тундры съехались в Салехард
© РИА Новости . Карина Ивашко
На сотнях оленьих упряжек жители ямальской тундры съехались в Салехард. В старину в этот праздничный день запасались необходимым перед предстоящим касланием (кочевьем), продавали мясо, рога, одежду и обувь из шкур оленя, а главное, выбирали невест и приглядывались к женихам.
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОВ тундре свои законы "красоты" и свой "расчет": в цене тот парень, что ловчее всех забрасывает тынзян на хорей, дольше всех может прыгать через нарты, быстрее всех мчится на оленьей упряжке.Жители ямальской тундры съехались в Салехард
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО
В тундре свои законы "красоты" и свой "расчет": в цене тот парень, что ловчее всех забрасывает тынзян на хорей, дольше всех может прыгать через нарты, быстрее всех мчится на оленьей упряжке.
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОИные женщины, впрочем, не уступают мужчинам в мастерстве "вождения". В этом году в гонках на оленьих упряжках состязались более 130 мужчин и женщин. Но главный козырь хранительниц очага на празднике оленевода – рукоделие. Тундровые кутюрье выставляют здесь свои творения на конкурсы женской и детской одежды, мужских поясов и красоты оленьих упряжек.Гонки на оленьих упряжках в Салехарде
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО
Иные женщины, впрочем, не уступают мужчинам в мастерстве "вождения". В этом году в гонках на оленьих упряжках состязались более 130 мужчин и женщин. Но главный козырь хранительниц очага на празднике оленевода – рукоделие. Тундровые кутюрье выставляют здесь свои творения на конкурсы женской и детской одежды, мужских поясов и красоты оленьих упряжек.
© РИА Новости . Карина ИвашкоПомимо оленьих шкур, рогов, унтов, кис (высоких мужских меховых сапог), на ярмарке в День оленевода можно было купить шкуры лисы и росомахи, самодельные украшения, оленину, рыбу, птицу, ягоды и орехи.Ярмарка в День оленевода в Салехарде
© РИА Новости . Карина Ивашко
Помимо оленьих шкур, рогов, унтов, кис (высоких мужских меховых сапог), на ярмарке в День оленевода можно было купить шкуры лисы и росомахи, самодельные украшения, оленину, рыбу, птицу, ягоды и орехи.
© РИА Новости . Карина ИвашкоЕсли гостей Ямала на праздничной ярмарке привлекают товары народного промысла, то хозяйки тундры тянутся к тканям. Однотонные здесь не в чести, в ходу - исключительно ткани «веселых» расцветок.Ярмарка в День оленевода в Салехарде
© РИА Новости . Карина Ивашко
Если гостей Ямала на праздничной ярмарке привлекают товары народного промысла, то хозяйки тундры тянутся к тканям. Однотонные здесь не в чести, в ходу - исключительно ткани «веселых» расцветок.
© РИА Новости . Карина ИвашкоЕще до выхода на подиум "моделей" осаждают желающие сделать фото на память.Ярмарка в День оленевода в Салехарде
© РИА Новости . Карина Ивашко
Еще до выхода на подиум "моделей" осаждают желающие сделать фото на память.
© РИА Новости . Карина ИвашкоМалышка спит в расшитой ягушке перед выходом на "подиум".Ребенок спит в расшитой ягушке
© РИА Новости . Карина Ивашко
Малышка спит в расшитой ягушке перед выходом на "подиум".
© РИА Новости . Карина ИвашкоМальчонка в малице похож на олененка. Так и было задумано когда-то его древними "модельерами"-предками.Мальчик в малице на ярмарке в День оленевода в Салехарде
© РИА Новости . Карина Ивашко
Мальчонка в малице похож на олененка. Так и было задумано когда-то его древними "модельерами"-предками.
© РИА Новости . Карина ИвашкоОлень для жителей тундры – это всё, смысл жизни. Пища, жилище, одежда, средство передвижения и заработка. Рога, как известно, тоже пользуются спросом. Как раз сейчас у оленей линька: большинство уже без рогов. А среди тех, кто еще с рогами, встречаются и однорогие.День оленевода в Салехарде
© РИА Новости . Карина Ивашко
Олень для жителей тундры – это всё, смысл жизни. Пища, жилище, одежда, средство передвижения и заработка. Рога, как известно, тоже пользуются спросом. Как раз сейчас у оленей линька: большинство уже без рогов. А среди тех, кто еще с рогами, встречаются и однорогие.
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОГубернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин тоже празднует День оленевода. «Истинные хозяева тундры – это они, оленеводы. И их надо защищать, потому что кочевые народы – это очень хрупкий мир», - убежден глава округа.Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин празднует День оленевода
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин тоже празднует День оленевода. «Истинные хозяева тундры – это они, оленеводы. И их надо защищать, потому что кочевые народы – это очень хрупкий мир», - убежден глава округа.
/
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена