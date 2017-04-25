Делегация ЯНАО примет участие в форуме ООН по вопросам коренных народов

09:2925.04.2017
(обновлено: 09:33 25.04.2017)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Официальная делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с заместителем губернатора, директором департамента международных и внешнеэкономических связей региона Александром Мажаровым в составе российской делегации примет участие в XVI сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, которая состоится в Нью-Йорке с 24 апреля по 5 мая, сообщает правительство региона.
"Приоритетной темой предстоящей сессии Постоянного форума станет "Десятилетие Декларации о правах коренных народов: меры, принятые для практической реализации положений декларации". В рамках дополнительной программы российская делегация примет участие в мероприятии, посвящённом корпоративной ответственности промышленных предприятий, осуществляющих производственную деятельность в местах проживания коренных народов", — говорится в сообщении.
Сотрудничество Ямала с ООН началось в 2003 году, когда представителей региона пригласили принять участие в II сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов мира. Впоследствии ямальцы участвовали в V, VI, VII, XI, XIV и XV сессиях Постфорума и сессиях рабочих групп по вопросам коренных народов мира.
Власти региона отмечают, что Ямал неоднократно становился площадкой проведения различных совещаний и выездных сессий Постфорума ООН по вопросам коренных народов мира. Так, в 2006 году столица региона принимала экспертов этой организации в рамках подготовки Всемирного доклада о положении коренных малочисленных народов мира. В июле 2007 года на Ямале состоялся международный семинар Постфорума "Перспективы взаимодействия между коренными народами и промышленными компаниями".
В феврале 2015 года в Салехарде состоялось выездное межсессионное заседание членов-экспертов Постфорума ООН по вопросам коренных народов мира. Для участия в мероприятии в столицу автономного округа прибыли представители секретариата Форума, а также его эксперты из Боливии, Ирана, США, Камеруна, Филиппин, Новой Зеландии, Кении, Эстонии, Австралии, сообщает правительство ЯНАО.
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© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОМеждународный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России прошел в конце марта на Ямале, в городе на Полярном круге – Салехарде.
Международный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России прошел в конце марта на Ямале, в городе на Полярном круге – Салехарде.
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОУчастники форума - ненцы Ямала, тубалары Алтая, саамы Кольского полуострова, сойоты Бурятии, алеуты Камчатки, вепсы Карелии, чукчи, эскимосы, эвены Чукотки и представители еще трех десятков этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Все они немного родственники, хоть и говорят на разных языках.
Участники форума - ненцы Ямала, тубалары Алтая, саамы Кольского полуострова, сойоты Бурятии, алеуты Камчатки, вепсы Карелии, чукчи, эскимосы, эвены Чукотки и представители еще трех десятков этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Все они немного родственники, хоть и говорят на разных языках.
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Кочевые народы тысячелетиями выживали в суровых условиях Арктики. Теперь их главная задача – не раствориться в процессах глобализации. "Живем большой семьей мы под крылом России. А имя нам дано судьбой: зовут нас коренные…". Съезд Ассоциации КМНСС и ДВ, прошедший в рамках форума, открылся исполнением ее гимна.
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Непременный ритуал благопожелания, напутствия старейшин делегатам съезда на родном и русском языках. Одно из них – находить общий язык друг с другом и властью: "исчезновение языков – основная наша проблема. Но давайте скажем спасибо России и русскому языку. Без него мы бы с вами просто не понимали друг друга…".
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Надежда коренных малых народов и будущее Российского Севера – молодежь. Судьбу языков, культуры и традиционного образа жизни, без которого кочевые народы обречены на вымирание, сегодня вверяют молодым, приобщая их к служению народу.
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Концерт с участием национальных творческих коллективов ЯНАО подарил гостям и делегатам форума незабываемые впечатления! Песни и танцы под шаманский бубен, игра на варгане, голосовая имитация птичьих криков и шума ветра завораживают…
© РИА Новости . Карина ИвашкоПредставители "больших" народов смогли прикоснуться к удивительному миру наследников кочевых традиций, почувствовать их мистическое единение с природой и связь с землей предков.
Представители "больших" народов смогли прикоснуться к удивительному миру наследников кочевых традиций, почувствовать их мистическое единение с природой и связь с землей предков.
© Фото : Ассоциация КМНСС и ДВ РоссииО проблемах коренных народов делегаты съезда рассказывали в присутствии губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, представителей администрации президента РФ и ФАДН. Завершился съезд избранием президента Ассоциации КМНСС и ДВ. Во второй раз им стал депутат Госдумы от ЯНАО Григорий Ледков.
О проблемах коренных народов делегаты съезда рассказывали в присутствии губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, представителей администрации президента РФ и ФАДН. Завершился съезд избранием президента Ассоциации КМНСС и ДВ. Во второй раз им стал депутат Госдумы от ЯНАО Григорий Ледков.
© РИА Новости . Карина ИвашкоЯрким финалом форума стал кочующий праздник – общеямальский День оленевода, которым народы Крайнего Севера встречают весну. Денек выдался не по-мартовски солнечным и теплым для Ямала, но недаром же на форум собрались старейшины и шаманы со всей России…
Ярким финалом форума стал кочующий праздник – общеямальский День оленевода, которым народы Крайнего Севера встречают весну. Денек выдался не по-мартовски солнечным и теплым для Ямала, но недаром же на форум собрались старейшины и шаманы со всей России…
© РИА Новости . Карина ИвашкоНа сотнях оленьих упряжек жители ямальской тундры съехались в Салехард. В старину в этот праздничный день запасались необходимым перед предстоящим касланием (кочевьем), продавали мясо, рога, одежду и обувь из шкур оленя, а главное, выбирали невест и приглядывались к женихам.
На сотнях оленьих упряжек жители ямальской тундры съехались в Салехард. В старину в этот праздничный день запасались необходимым перед предстоящим касланием (кочевьем), продавали мясо, рога, одежду и обувь из шкур оленя, а главное, выбирали невест и приглядывались к женихам.
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОВ тундре свои законы "красоты" и свой "расчет": в цене тот парень, что ловчее всех забрасывает тынзян на хорей, дольше всех может прыгать через нарты, быстрее всех мчится на оленьей упряжке.
В тундре свои законы "красоты" и свой "расчет": в цене тот парень, что ловчее всех забрасывает тынзян на хорей, дольше всех может прыгать через нарты, быстрее всех мчится на оленьей упряжке.
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОИные женщины, впрочем, не уступают мужчинам в мастерстве "вождения". В этом году в гонках на оленьих упряжках состязались более 130 мужчин и женщин. Но главный козырь хранительниц очага на празднике оленевода – рукоделие. Тундровые кутюрье выставляют здесь свои творения на конкурсы женской и детской одежды, мужских поясов и красоты оленьих упряжек.
Иные женщины, впрочем, не уступают мужчинам в мастерстве "вождения". В этом году в гонках на оленьих упряжках состязались более 130 мужчин и женщин. Но главный козырь хранительниц очага на празднике оленевода – рукоделие. Тундровые кутюрье выставляют здесь свои творения на конкурсы женской и детской одежды, мужских поясов и красоты оленьих упряжек.
© РИА Новости . Карина ИвашкоПомимо оленьих шкур, рогов, унтов, кис (высоких мужских меховых сапог), на ярмарке в День оленевода можно было купить шкуры лисы и росомахи, самодельные украшения, оленину, рыбу, птицу, ягоды и орехи.
Помимо оленьих шкур, рогов, унтов, кис (высоких мужских меховых сапог), на ярмарке в День оленевода можно было купить шкуры лисы и росомахи, самодельные украшения, оленину, рыбу, птицу, ягоды и орехи.
© РИА Новости . Карина ИвашкоЕсли гостей Ямала на праздничной ярмарке привлекают товары народного промысла, то хозяйки тундры тянутся к тканям. Однотонные здесь не в чести, в ходу - исключительно ткани «веселых» расцветок.
Если гостей Ямала на праздничной ярмарке привлекают товары народного промысла, то хозяйки тундры тянутся к тканям. Однотонные здесь не в чести, в ходу - исключительно ткани «веселых» расцветок.
Еще до выхода на подиум "моделей" осаждают желающие сделать фото на память.
Малышка спит в расшитой ягушке перед выходом на "подиум".
Мальчонка в малице похож на олененка. Так и было задумано когда-то его древними "модельерами"-предками.
© РИА Новости . Карина ИвашкоОлень для жителей тундры – это всё, смысл жизни. Пища, жилище, одежда, средство передвижения и заработка. Рога, как известно, тоже пользуются спросом. Как раз сейчас у оленей линька: большинство уже без рогов. А среди тех, кто еще с рогами, встречаются и однорогие.
Олень для жителей тундры – это всё, смысл жизни. Пища, жилище, одежда, средство передвижения и заработка. Рога, как известно, тоже пользуются спросом. Как раз сейчас у оленей линька: большинство уже без рогов. А среди тех, кто еще с рогами, встречаются и однорогие.
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОГубернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин тоже празднует День оленевода. «Истинные хозяева тундры – это они, оленеводы. И их надо защищать, потому что кочевые народы – это очень хрупкий мир», - убежден глава округа.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин тоже празднует День оленевода. «Истинные хозяева тундры – это они, оленеводы. И их надо защищать, потому что кочевые народы – это очень хрупкий мир», - убежден глава округа.