В Алма-Ате установили личность человека, сообщившего о бомбе в метро

АСТАНА, 25 апр — РИА Новости. Полиция Алма-Аты установила человека, сообщившего о якобы заложенной бомбе в метро Алма-Аты, им оказался несовершеннолетний житель города Сарканд, сообщила пресс-служба ведомства.

В понедельник вечером из метро Алма-Аты была произведена эвакуация пассажиров из-за анонимного звонка о якобы заложенной в метрополитене бомбе. Взрывного устройства обнаружено не было.

"Совместными усилиями органов внутренних дел, а также спецслужб Алматы и Алматинской области была установлена личность сообщившего о заминировании несовершеннолетнего, жителя города Сарканд, который совершил вышеуказанные противоправные действия из хулиганский побуждений", — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ДВД отметили, что "следствием в ходе досудебного расследования по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма будет дана правовая оценка действиям звонившего и определена степень его вины".