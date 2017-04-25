Украинский замминистра: Донбасс вынужден искать рынок сбыта в России

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Предприятия Донбасса, которые остались на неподконтрольной Киеву территории, будут вынуждены искать рынок сбыта в России или же прекратят свое существование, считает заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ранее одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса после того, как власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.
По его словам, ряд предприятий производит продукцию, рынок сбыта которой находится только в Европе. "Для того чтобы свою продукцию продавать в Европу, нужно предоставлять украинские аутентичные документы, которых у них нет", — добавил Тука.