Украинский замминистра: Донбасс вынужден искать рынок сбыта в России

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Предприятия Донбасса, которые остались на неподконтрольной Киеву территории, будут вынуждены искать рынок сбыта в России или же прекратят свое существование, считает заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

При этом он ссылается в своем заявлении на "достаточно известного бизнесмена из Донецка", который якобы рассказал ему, "что происходит на предприятиях", которые теперь неподконтрольны Киеву.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ранее одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса после того, как власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

"На шахтах фактически можно ставить крест, но на тех шахтах, которые добывают антрацит. Те шахты, которые добывают коксующий уголь, они найдут рынок сбыта на территории России. Металлургические предприятия: часть будет перепрофилирована на российский рынок, часть будет просто уничтожена", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, ряд предприятий производит продукцию, рынок сбыта которой находится только в Европе. "Для того чтобы свою продукцию продавать в Европу, нужно предоставлять украинские аутентичные документы, которых у них нет", — добавил Тука.