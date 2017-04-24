Макрон поблагодарил Олланда за поддержку в борьбе за пост президента

Первый тур президентских выборов во Франции. Архивное фото

Первый тур президентских выборов во Франции. Архивное фото

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон поблагодарил действующего главу государства Франсуа Олланда за поддержку в преддверии второго тура выборов.

Ранее Олланд заявил, что во втором туре президентских выборов будет голосовать за Макрона.

"Я благодарю президента республики за его республиканскую поддержку. Речь идет о том, чтобы 7 мая быть верными ценностям Франции", — написал Макрон в своем аккаунте в сети Twitter.

До создания движения "Вперед" Макрон занимал пост министра экономики в правительстве Олланда.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

По данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 23,75% голосов, а лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда пройдет второй тур выборов главы государства.