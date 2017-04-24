Песков прокомментировал заявления штаба Макрона о российском вмешательстве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заявления штаба Эммануэля Макрона о том, что РФ якобы вмешивалась в предвыборную кампанию, остаются подвешенными в воздухе и не делают чести их авторам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представители компании по компьютерной безопасности Trend Micro заявили, что хакеры из Fancy bear в период с 15 марта по 12 апреля предпринимали попытки проникнуть в базы данных движения Эммануэля Макрона "Вперед"; в агентстве по информационной безопасности Франции заявили, что не видят оснований однозначно говорить о причастности именно этой группировки к атакам, сообщало в понедельник издание L`Express.
Ранее американские СМИ и спецслужбы бездоказательно обвиняли группу хакеров Fancy Bear в работе на РФ и подозревали в связях с ГРУ.