Песков прокомментировал заявления штаба Макрона о российском вмешательстве

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заявления штаба Эммануэля Макрона о том, что РФ якобы вмешивалась в предвыборную кампанию, остаются подвешенными в воздухе и не делают чести их авторам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Опять же, какие группы, откуда, почему Россия? Это все чуть-чуть напоминает те обвинения, которые звучали из Вашингтона и которые до сих пор остаются повисшими в воздухе, не добавляя чести авторам этих заявлений", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся во французских СМИ информацию о том, что на избирательную кампанию штаба Макрона якобы обрушились атаки со стороны хакерских групп.

Представители компании по компьютерной безопасности Trend Micro заявили, что хакеры из Fancy bear в период с 15 марта по 12 апреля предпринимали попытки проникнуть в базы данных движения Эммануэля Макрона "Вперед"; в агентстве по информационной безопасности Франции заявили, что не видят оснований однозначно говорить о причастности именно этой группировки к атакам, сообщало в понедельник издание L`Express.

Ранее американские СМИ и спецслужбы бездоказательно обвиняли группу хакеров Fancy Bear в работе на РФ и подозревали в связях с ГРУ.