В Кремле опровергли утверждения о негативном отношении к Макрону

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Утверждения о большей или меньшей поддержке со стороны России какого-либо из кандидатов в президенты Франции неверны и примитивны, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это совершенно неверные утверждения, они достаточно примитивные. В России традиционно готовы и хотят выстраивать добрые отношения с теми, кто также настроен на позитивный лад и кто считает, что решение существующих разногласий возможно только путем диалога, путем принятия во внимание взаимных интересов. И в этом случае говорить, что Россия больше или меньше поддерживает того или иного кандидата, было бы неверно", — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли Россия рассматривает возможное избрание Эммануэля Макрона как негативный сценарий для российско-французских отношений.

"Еще раз повторяю, Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и никогда не будет вмешиваться в электоральные процессы в других странах", — добавил Песков.