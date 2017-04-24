Киев намерен добиваться отставки "пророссийского" президента ПАСЕ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинская делегация на сессии ПАСЕ будет требовать отставки Президента Ассамблеи Педро Аграмунта. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в эфире "112".
В частности, депутат заявил, что Киев будет создавать политическое давление на Аграмунта. И даже если не удастся добиться его отставки, Украина сможет показать, что сотрудничество с Россией "является токсичным для любого европейского политика", — заключил Гончаренко.
Открывая весеннюю сессию Ассамблеи, Аграмунт извинился за свой поступок, назвав его "ошибкой", однако сразу после этого представители политгрупп ПАСЕ выступили за вотум недоверия политику.