Киев намерен добиваться отставки "пророссийского" президента ПАСЕ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинская делегация на сессии ПАСЕ будет требовать отставки Президента Ассамблеи Педро Аграмунта. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в эфире "112".

По мнению Гончаренко, президент ПАСЕ должен покинуть свой пост, поскольку неоднократно позволял себе "пророссийские высказывания". А поскольку процедуры, позволяющей отозвать главу Ассамблеи до конца года, не существует, Киев будет добиваться его "добровольного" ухода.

В частности, депутат заявил, что Киев будет создавать политическое давление на Аграмунта. И даже если не удастся добиться его отставки, Украина сможет показать, что сотрудничество с Россией "является токсичным для любого европейского политика", — заключил Гончаренко.

Ранее делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым совместно с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи, в том числе, с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийскими жителями.

Открывая весеннюю сессию Ассамблеи, Аграмунт извинился за свой поступок, назвав его "ошибкой", однако сразу после этого представители политгрупп ПАСЕ выступили за вотум недоверия политику.