Вице-президент ЕП: победа Макрона во Франции - хорошая новость для Европы

БЕРЛИН, 24 апр — РИА Новости. Победа экс-министра экономики Франции и создателя движения "Вперед" Эммануэля Макрон в первом туре президентских выборов стала "хорошей новостью для Европы", заявил в прямом эфире телеканала ZDF вице-президент Европарламента Александр Граф Ламбсдорф.

"Это хорошая новость для Европы", — сказал Ламбсдорф, сравнив Макрона с "французским Джоном Ф. Кеннеди". Победа Макрона должна "по возможности отрезвить правых популистов в Европе", сказал вице-президент.

Касаясь выборов в Германии, которые намечены на 24 сентября, Ламбсдорф заявил, что немцы "не должны совершать ошибку, поддерживая популистов".

По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Меланшон набрал 19,64%.