Участник Лондонского марафона облил водой принца Уильяма

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Участник массового забега в Лондоне облил водой принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон, сообщает таблоид Daily Mail.

Герцог и герцогиня Кембриджские дали старт марафону с трибуны, нажав специальную кнопку, а затем в компании принца Гарри присоединились к волонтерам, раздававшим воду.

Как отмечает издание, многие участники останавливались, чтобы поприветствовать членов королевской семьи или сфотографироваться с ними. В этот момент кто-то из пробегавших мимо людей плеснул принцу Уильяму в лицо водой из бутылки, чем развеселил стоявших рядом принца Гарри и супругу наследника британского престола.

© AP Photo / Chris Jackson, pool Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Гарри во время Лондонского марафона. 23 апреля 2017 © AP Photo / Chris Jackson, pool Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Гарри во время Лондонского марафона. 23 апреля 2017

В воскресенье в Лондоне прошел 40-километровый массовый забег. В марафоне приняло участие рекордное число бегунов: 40 тысяч 382 человека.