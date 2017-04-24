Ведомство Меркель положительно оценивает победу Макрона в первом туре

БЕРЛИН, 24 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Руководитель ведомства федерального канцлера и доверенное лицо Ангелы Меркель Петер Альтмайер положительно оценил победу экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов в стране.

"Результаты Эммануэля Макрона показывают: Франция и Европа могут победить вместе! Центр сильнее, чем думаю популисты!" — написал Альтмайер в своем микроблоге Twitter.

По данным министерства внутренних дел Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

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