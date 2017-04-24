Глава СММ ОБСЕ на Украине посетит район, где подорвался автомобиль миссии

ВЕНА, 24 апр — РИА Новости. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине посол Эртугрул Апакан в понедельник направится в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) для выяснения обстоятельств гибели сотрудника ОБСЕ в результате подрыва автомобиля миссии, говорится в заявлении Апакана, распространенном пресс-службой организации.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль ее миссии в составе двух автомашин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.

"Сегодня я еду в этот район, чтобы оказать свою поддержку наблюдателям и лучше понять ситуацию", — сказал он.

Генеральный секретарь организации Ламберто Заньер ранее заявил, что ОБСЕ начала расследование инцидента.

© Фото Народной милиции ЛНР На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР © Фото Народной милиции ЛНР На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР

Апакан добавил, что СММ — "международная невооруженная гражданская миссия по наблюдению, которая укомплектована квалифицированными специалистами, упорно трудящимися для выполнения своего мандата по содействию нормализации и стабилизации в Украине".

"Они ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы выполнить эту задачу. Я вновь повторяю свой призыв к устойчивому прекращению огня, выводу оружия, полному разминированию и реальной приверженности миру", — добавил Апакан, потребовав привлечения к ответственности виновных.

Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.