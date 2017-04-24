Ополченец получил ранение в результате обстрела силовиков, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Ополченец получил ранение в результате обстрела территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районах Фрунзе, Калиновки, Первомайска и КПП "Станица Луганская".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.