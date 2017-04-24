Казахстан поставит дивизионы С-300 на дежурство к концу года

АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. Пять дивизионов зенитных ракетных систем С-300, переданных Казахстану Россией, в конце года заступят на боевое дежурство, сообщил в понедельник министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков.
По его словам, таким образом вопрос создания системы противовоздушной обороны объектов будет практически решен.
Министр также сообщил, что в Казахстане организовано производство трехкоординатных радиолокационных станций "Нур". "Мы практически первый комплект поставили для прикрытия Астаны, второй устанавливаем в Караганде и в дальнейшем планируем увеличить их приобретение для того, чтобы заменить старые имеющиеся комплекты радиолокационных станций", — сказал Жасузаков.
Он отметил, что особое внимание уделяется Астане. "Развернули здесь необходимые силы и средства. Приобретаем новые радиолокационные станции для того, чтобы именно обратить на низколетящие цели", — отметил Жасузаков.
Минобороны РФ передало в 2015 году безвозмездно пять комплексов С-300.