Си Цзиньпин призвал Трампа к сдержанности по ситуации вокруг КНДР

ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил проблему КНДР и призвал стороны проявить сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Китайская сторона выступает решительно против действий, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН. В то же время мы надеемся на то, что соответствующие стороны проявят сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове", — заявил Си Цзиньпин.

Трамп и Си Цзинпьин уже обсуждали проблему Корейского полуострова в ходе телефонного звонка 12 апреля, который состоялся по инициативе американской стороной спустя лишь несколько дней после первой встречи двух лидеров в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в этом месяце в связи с ожиданием в Вашингтоне, Токио и Сеуле очередного ядерного испытания или пусков баллистических ракет в КНДР. Со своей стороны Пхеньян предупреждает, что в случае угрозы для его безопасности готов нанести превентивные удары по военным базам и кораблям США в регионе.