Макрон после обработки 97,47% бюллетеней набирает 23,86%, Ле Пен - 21,43%

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные МВД Франции по итогам подсчета 97,47% бюллетеней.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,94% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,62%.

Не поступили данные с двух избирательных участков в Туре. Кроме того, позднее поступит информация о результатах голосования на участках в посольствах и консульствах страны за рубежом, поскольку в этом случае задействовано также министерство внутренних дел.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>