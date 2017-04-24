Шульц поздравил Макрона с результатами I тура выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Мария Князева. Кандидат на пост федерального канцлера ФРГ, глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также экс-глава Европарламента Мартин Шульц поздравил Эммануэля Макрона с прохождением во второй тур президентских выборов во Франции.

"Я поздравляю Эммануэля Макрона!" — написал он в своем микроблоге в Twitter

"Нужно, чтобы все демократы во Франции объединились, чтобы националист не стал президентом", — добавил политик.

После подсчета 32,3 миллиона бюллетеней (около 85%) основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,61% голосов, второй следует лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22,21%.

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