Трамп обвинил "фейковые СМИ" в своей низкой популярности

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обвинил "фейковые СМИ" в том, что большинство американцев не одобряют его деятельность.

Согласно опубликованному в воскресенье совместному опросу NBC Wall Street Journal , 40% одобряют деятельность Трампа, 54% — не одобряют. Кроме того, 35% оценили начало работы Трампа как хорошее или очень хорошее, а 64% — как среднее или плохое. Похожий результат у опроса ABC/Washington Post : 42% респондентов одобряют действия Трампа, 53% не одобряют.

"Сегодняшние новые опросы очень хороши, если учесть, что большинство СМИ — фейковые и почти всегда негативно настроены. Я бы по-прежнему побил Хиллари (Клинтон) по количеству поданных голосов. Опрос ABC News/Washington Post (которые очень сильно ошиблись на выборах) говорит, что почти все не меняли своего решения голосовать за меня, и 53% сказали, что я сильный лидер", — написал Трамп в Twitter.

Трамп вступил в должность президента США 20 января.