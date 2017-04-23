Опрос: рейтинг одобрения президента США стал самым низким с 1945 года

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США в первые 100 дней стал самым низким с 1945 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Langer Research Associates для телеканала ABC News и издания Washington Post.

По результатам опроса, положительно оценили президентство Трампа лишь 42%, в то время как 53% респондентов не одобряют его первые шаги на данном посту, эти результаты значительно ниже, чем у предыдущих глав Белого дома после 100 дней в кресле. Так, предшественника Трампа Барака Обаму в первые месяцы его правления поддерживали 69% американцев.

При этом исследование продемонстрировало, что в отдельных сферах успехи Трампа были оценены гораздо выше. Например, политику президента в области создания рабочих мест для американцев поддержали 73% опрошенных. Однако и в этом направлении Обама несколько опередил нынешнего хозяина Овального кабинета, заработав 77% положительных оценок.

Порядка 2% избирателей, отдавших свои голоса за Трампа в ноябре прошлого года, сожалеют о своем решении, в то время как 96% заявили, что не стали бы менять свой выбор.

Как показал опрос, большинство американцев (61%) не одобряют назначение зятя Трампа Джареда Кушнера одним из его советников, а также предоставление его дочери Иванке возможности участвовать в принятии политических решений в неофициальном статусе советника.

Опрос проводился с 17 по 20 апреля на английском и испанском языках. В исследовании приняли участие 1004 респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процентного пункта.