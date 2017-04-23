Жан-Мари Ле Пен призвал голосовать за его дочь во втором туре выборов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отец лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и основатель движения Жан-Мари Ле Пен призвал избирателей довериться его дочери и проголосовать во втором туре выборов за нее.

"Если у французов открыты глаза, они могут ей довериться и сделать президентом ее, а не таинственного кандидата", — заявил Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Он добавил, что не удивлен, что французы объединились за "истинным кандидатом".

Ранее Жан-Мари Ле Пен заявил о намерении отдать свой голос на предстоящих выборах президента Франции в поддержку своей дочери. Нынешний лидер партии Марин Ле Пен, комментируя заявление отца в интервью телеканалу TF1, сказала, что "каждый голос будет важен".

В августе 2015 года Жан-Мари Ле Пен был исключен из рядов созданной им партии после конфликта со своей дочерью Марин Ле Пен, которая руководит "Нацфронтом" с 2011 года. Затем суд города Нантер во Франции утвердил отстранение основателя Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции, при этом, как свидетельствуют оценки нескольких телеканалов и исследовательских институтов, лидирует Макрон, набирающий в диапазоне между 22% и 23,8%.

Между тем, согласно данным МВД после подсчета 44,89% голосов, Марин Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,3%, Макрон — 22,28%, Франсуа Фийон — 19,6%.

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