Госдеп не комментирует предварительные результаты выборов во Франции

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Американское внешнеполитическое ведомство пока не планирует комментировать предварительные итоги первого тура президентских выборов во Франции, сказал РИА Новости представитель госдепартамента.

"Сегодня днем или вечером (по вашингтонскому времени — ред.) ничего не ожидается", — сказал представитель госдепартамента.

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции, при этом, как свидетельствуют оценки нескольких телеканалов и исследовательских институтов, лидирует Макрон, набирающий в диапазоне между 22% и 23,8%.

Между тем, согласно данным МВД после подсчета 44,89% голосов, Марин Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,3%, Макрон — 22,28%, Франсуа Фийон — 19,6%.

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