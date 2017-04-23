Эксперт считает, что во Франции меняется политическая система

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон скорее всего будет лидировать в первом туре выборов президента Франции, предварительные данные, согласно которым его пока опережает Мари Ле Пен — не показатель, при этом важно, что из игры выбыли традиционные главные игроки, считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
Согласно последним оценкам исследовательских институтов, во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.
"За него вся система нынешняя, которая оказалась под вопросом, она дала ему бразды правления в каком-то смысле. И премьер-социалист тоже его поддержал. На сегодняшний день у него (Макрона) шансы во втором туре достаточно высокие. Но еще нужно смотреть, как себя будут вести избиратели", — заявил Рубинский РИА Новости.
Эксперт подчеркивает, что одним из главных итогов выборов стал выход из избирательной гонки традиционных игроков.
"Во Франции, на мой взгляд, сменилась в каком-то смысле политическая система. Созданная Шарлем де Голлем пятая республика опиралась на смену у власти двух партий — правого и левого центра: республиканцев — бывших голлистов и социалистов. Сейчас и те, и другие в прежнем виде выбыли из игры. Вопрос заключается еще и в том, какое будет большинство в парламенте, который будет избран в июне, то есть какое будет правительство", — добавил Рубинский.
По его словам, во втором туре главными для оставшихся кандидатов станут внутренние вопросы.
Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
Избирательный участок в Париже.
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
"Французам нужно будет подумать, что оставшиеся кандидаты конкретно предложат им в качестве программы. Причем это будут не международные вопросы, а это будет безопасность, это будет борьба с терроризмом, а главное — будущее системы социальной защиты и модернизация экономики. И главный вопрос — за чей счет. Я бы только отметил, что из тех кандидатов, кто участвовал в выборах, из лидеров, трое выступали с темой поддержания диалога с Россией. И с этим любой (будущий) президент обязательно должен считаться, хочет он того или нет", — добавил эксперт.