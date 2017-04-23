Эксперт считает, что во Франции меняется политическая система

Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции

Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон скорее всего будет лидировать в первом туре выборов президента Франции, предварительные данные, согласно которым его пока опережает Мари Ле Пен — не показатель, при этом важно, что из игры выбыли традиционные главные игроки, считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Согласно последним оценкам исследовательских институтов, во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"За него вся система нынешняя, которая оказалась под вопросом, она дала ему бразды правления в каком-то смысле. И премьер-социалист тоже его поддержал. На сегодняшний день у него (Макрона) шансы во втором туре достаточно высокие. Но еще нужно смотреть, как себя будут вести избиратели", — заявил Рубинский РИА Новости.

Эксперт подчеркивает, что одним из главных итогов выборов стал выход из избирательной гонки традиционных игроков.

"Во Франции, на мой взгляд, сменилась в каком-то смысле политическая система. Созданная Шарлем де Голлем пятая республика опиралась на смену у власти двух партий — правого и левого центра: республиканцев — бывших голлистов и социалистов. Сейчас и те, и другие в прежнем виде выбыли из игры. Вопрос заключается еще и в том, какое будет большинство в парламенте, который будет избран в июне, то есть какое будет правительство", — добавил Рубинский.

По его словам, во втором туре главными для оставшихся кандидатов станут внутренние вопросы.

"Французам нужно будет подумать, что оставшиеся кандидаты конкретно предложат им в качестве программы. Причем это будут не международные вопросы, а это будет безопасность, это будет борьба с терроризмом, а главное — будущее системы социальной защиты и модернизация экономики. И главный вопрос — за чей счет. Я бы только отметил, что из тех кандидатов, кто участвовал в выборах, из лидеров, трое выступали с темой поддержания диалога с Россией. И с этим любой (будущий) президент обязательно должен считаться, хочет он того или нет", — добавил эксперт.