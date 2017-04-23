Глава МИД Италии осудил любые акты насилия после гибели члена миссии ОБСЕ

РИМ, 23 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано выразил глубокую скорбь в связи с гибелью представителя миссии ОБСЕ в Донбассе и осудил любые проявления насилия на востоке Украины.

"Глубоко скорблю в связи с известиями, которые приходят с востока Украины, где сегодня близ Луганска погиб один наблюдатель ОБСЕ и двое других были ранены. Италия осуждает любые акты насилия", — заявил он в воскресенье вечером.

"Наблюдатели ОБСЕ неустанно работают во имя мира и выполняют весьма деликатные задачи. В том числе по этой причине в интересах всех сторон — позволить миссиям ОБСЕ действовать", — указал Алфано.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль ее миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате чего один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.

Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инцидентн была ранена гражданка Германии.