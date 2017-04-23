Премьер Бельгии поздравил Макрона с выходом во 2-й тур выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель поздравил Эммануля Макрона с выходом во второй тур выборов президентских выборов во Франции.

Согласно первым данным МВД и опросов, Макрон и лидер Нацфронта Марин Ле Пен выходят во второй тур.

"Теплые поздравления и мои пожелания успеха европейскому проекту, который наполнен оптимизмом и ориентирован в будущее", — написал Мишель в Twitter.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>