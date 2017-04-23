В штабе Ле Пен ведутся приготовления к подведению итогов тура выборов

Выборы во Франции. Сторонники Ле Пен и журналисты собрались около ее штаба

Выборы во Франции. Сторонники Ле Пен и журналисты собрались около ее штаба

ЭНЕН-БОМОН (Франция), 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Последние приготовления к подведению итогов первого тура выборов президента Франции ведутся в штабе кандидата на пост лидера страны от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Как передает корреспондент РИА Новости, после контроля служб безопасности, подразумевающего включение оборудования и личный досмотр, путь участников вечера в штабе Ле Пен лежит в большой ангар. При входе — киоск с едой и несколько столов с сувенирной продукцией: от традиционных кружек и футболок до украшений. Чаще всего, по словам продавцов, посетители этим вечером покупают значки — большие синие за 2 евро и маленькие синие розочки за 10 евро.

Пол ангара застелен синим ковром, в этот же цвет — цвет президентской кампании Ле Пен — драпированы стены. Вдоль них стоят столы, на которых стоят напитки и куда в настоящее время ставят бокалы для шампанского.

На пол при помощи проектора выводится хэштег #Marine2017, а на стены — лозунг кампании Au nom du peuple ("Во имя народа"). На больших экранах, закрепленных на одной из стен, написано всего два слова — "Марин президент". Время от времени на них выводятся трансляции новостных каналов Франции.

На вечерние мероприятия в штабе Ле Пен аккредитованы несколько сотен журналистов со всего мира. Для них отведено отдельное помещение — там расставлены столы, протянуты провода и установлены телеэкраны, на которых также транслируются основные информационные каналы страны.

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