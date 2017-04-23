Сторонники Ле Пен и журналисты собрались у ее штаба

ЭНЕН-БОМОН (Франция), 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Сторонники кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и многочисленные журналисты собрались у центра имени Франсуа Миттерана в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, где разместился ее штаб, передает корреспондент РИА Новости.

Центр, где все собравшиеся планируют провести вечер и часть ночи, должен был открыться в 18.00 местного времени (19.00 мск), однако до сих пор открытие задерживается. Пока толпа стоит вдоль забора, люди продолжают подходить.

Сторонники лидера Нацфронта принесли с собой флаги — французский триколор и синий флаг с надписью "Марин президент".

"Мы живем в этом регионе, многие приехали из других городов, чтобы поддержать нашу Марин. Эта часть страны была забыта всеми политиками прошлого, были закрыты заводы и уровень безработицы стал колоссальным. Поэтому единственно верный выбор — это голосовать за Ле Пен", — сказал корреспонденту РИА Новости пожилой мужчина по имени Бернар, на лацкане пиджака которого закреплён значок с именем кандидата в президенты.

Он рассказал, что с тех пор, как мэром муниципалитета стал представитель Нацфронта, налоги были снижены. "А вот в соседних городках, где у власти социалисты или правые, налоги растут. То есть концепция (Нацфронта — ред.) работает", — добавил собеседник агентства.

Он уверен, что Марин Ле Пен не просто выйдет во второй тур выборов, но и станет президентом.

"Вот увидите, сегодня все тут будут кричать от радости!" — заключил сторонник Ле Пен.