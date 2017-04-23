Электроснабжение в Южной Осетии, прерванное из-за ветра, восстановлено

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

ПЯТИГОРСК, 23 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Энергетики восстановили электроснабжение в Южной Осетии, прерванное второй раз за сутки из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель ПАО "МРСК Северного Кавказа".

В горах Северного Кавказа с утра отмечается ухудшение погоды: порывы ветра достигают 30 метров в секунду, наблюдается сход лавин. Из-за непогоды утром Южная Осетия оказалась обесточена, электроснабжение было оперативно восстановлено. Однако после полудня электроснабжение вновь прервалось.

"Энергетики работают в тяжелейших погодных условиях, штормовой ветер не прекращается, опасность схода лавин также сохраняется, несмотря на это, специалисты ввели в работу воздушную линию "Фиагдон-Кармадон", сработав на высоком профессиональном уровне, потребители Южной Осетии запитаны", — сказал собеседник агентства.