Опрос: более половины американцев не одобряют деятельность Трампа

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Более половины американцев не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента, свидетельствуют результаты обнародованных в воскресенье опросов общественного мнения.

Согласно совместному опросу NBC и Wall Street Journal, 40% одобряют деятельность Трампа, 54% — не одобряют. Кроме того, 35% оценили начало работы Трампа как хорошее или очень хорошее, а 64% — как среднее или плохое. Этот опрос проводился 17-20 апреля, статистическая погрешность составляет 3,3 процентных пункта.

Похожий результат у ранее обнародованного опроса ABC/Washington Post: 42% респондентов одобряют действия Трампа, 53% не одобряют. Данное исследование также было проведено 17-20 апреля, его статистическая погрешность 3,5 процентного пункта.

Трамп вступил в должность президента США 20 января.