Российский политолог отметил спокойную атмосферу на выборах во Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере, усиленные меры безопасности не добавляют излишней нервозности, явка избирателей довольно высокая и в целом интерес к выборам большой, сообщил РИА Новости директор Международного института новейших государств, член совета Ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Алексей Мартынов.

Российский политолог в воскресенье наблюдает за ходом выборов во Франции, к настоящему моменту эксперт побывал примерно на десятке избирательных участков в Париже.

"Первое впечатление, что очень активная явка, с утра люди идут на участки, мы видели на нескольких участках, где побывали, очереди. Явка довольно высокая, то есть интерес к выборам большой. Атмосфера спокойная. Безопасность усилена, безусловно, на фоне всех этих террористических угроз, но это не добавляет какой-то излишней нервозности", — сообщил Мартынов.

Он уточнил, что предвыборной агитации сегодня практически нигде нет. "Даже там, где осталась, она как-то не слишком бросается в глаза, то есть там, где её можно было убрать, её убирали", — добавил политолог.

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