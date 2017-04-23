Большинство клиентов букмекеров ставят на победу Ле Пен в первом туре

ЛОНДОН, 23 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, стала фаворитом у клиентов букмекеров, свидетельствует опубликованная на Oddschecker.com подборка с различных букмекерских сайтов.

На Ле Пен приходится 56% от общего числа ставок, коэффициент на ее победу в первом туре выборов составляет 4/6. Около 15% ставок приходятся на экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона, его коэффициент составляет 7/4. На кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона приходится около 11% ставок, и его коэффициент составляет 16/1.

При этом, согласно прогнозам букмекеров, несмотря на популярность Ле Пен по ставкам, во втором туре 7 мая она уступит любому из главных своих конкурентов. В ситуации если во втором туре встретятся Макрон и Фийон, если верить букмекером, победит Макрон.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Ставки на политические события во Франции запрещены.