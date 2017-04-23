Большинство клиентов букмекеров ставят на победу Ле Пен в первом туре
15:2623.04.2017
(обновлено: 15:36 23.04.2017)
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ЛОНДОН, 23 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, стала фаворитом у клиентов букмекеров, свидетельствует опубликованная на Oddschecker.com подборка с различных букмекерских сайтов.
На Ле Пен приходится 56% от общего числа ставок, коэффициент на ее победу в первом туре выборов составляет 4/6. Около 15% ставок приходятся на экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона, его коэффициент составляет 7/4. На кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона приходится около 11% ставок, и его коэффициент составляет 16/1.
При этом, согласно прогнозам букмекеров, несмотря на популярность Ле Пен по ставкам, во втором туре 7 мая она уступит любому из главных своих конкурентов. В ситуации если во втором туре встретятся Макрон и Фийон, если верить букмекером, победит Макрон.
Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.
Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Ставки на политические события во Франции запрещены.
За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>