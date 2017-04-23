Посольство США в Кабуле осудило нападение талибов на афганскую военную базу

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Посольство США в Афганистане решительно осудило нападение талибов* на базу в провинции Балх, в результате которого погибли и были ранены более 100 человек.

"В день национального траура в Афганистане я присоединяюсь к миллионам американцев, решительно осуждающих хладнокровную атаку на вооруженные силы Афганистана в провинции Балх. Мы приносим свои искренние соболезнования семьям, друзьям и сослуживцам жертв этих отвратительных криминальных нападений", — говорится в заявлении поверенного в делах посольства Хьюго Лоренса.

По его словам, "данное жесткое нападение только усиливает решительность Америки в поддержке храбрых и смелых афганских союзников".

Ранее минобороны Афганистана сообщило, что число погибших и раненых в результате нападения талибов на базу в провинции Балх на севере Афганистана составляет более 100 человек. Агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*.

* Террористическая группировка, запрещена в России.