Посольство США в Кабуле осудило нападение талибов на афганскую военную базу

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Посольство США в Афганистане решительно осудило нападение талибов* на базу в провинции Балх, в результате которого погибли и были ранены более 100 человек.
По его словам, "данное жесткое нападение только усиливает решительность Америки в поддержке храбрых и смелых афганских союзников".
Ранее минобороны Афганистана сообщило, что число погибших и раненых в результате нападения талибов на базу в провинции Балх на севере Афганистана составляет более 100 человек. Агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*.
* Террористическая группировка, запрещена в России.