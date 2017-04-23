Для безопасного голосования были приняты все меры, заявил Олланд

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что были приняты все меры безопасности для того, чтобы французы осуществили свое основополагающее право и выбрали будущего президента страны.

Ранее сообщалось, что Олланд проголосовал в воскресенье в первом туре выборов нового главы государства через два часа после открытия избирательных участков, приехав в город Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был в период с 2001 по 2008 год.

"Все меры были приняты, и я также выражаю благодарность коммунам, которые присоединились к этой необходимости быть бдительными и предоставить французам все условия, позволяющие им осуществить основополагающее право — выбрать свое будущее", — приводит радиостанция France Info слова Олланда.

"Нужно жить без ностальгии, всегда с надеждой и волей. Ничто не останавливается", — приводит газета Parisien заявление французского президента, которое он сделал сразу же после голосования. По его словам, "каждый раз, когда проходит голосование, всегда немного сжимается сердце".

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>