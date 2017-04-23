Для безопасного голосования были приняты все меры, заявил Олланд

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что были приняты все меры безопасности для того, чтобы французы осуществили свое основополагающее право и выбрали будущего президента страны.
"Все меры были приняты, и я также выражаю благодарность коммунам, которые присоединились к этой необходимости быть бдительными и предоставить французам все условия, позволяющие им осуществить основополагающее право — выбрать свое будущее", — приводит радиостанция France Info слова Олланда.
Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.
На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.
За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>