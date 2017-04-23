Британские лейбористы пообещали гражданам увеличить число выходных дней

ЛОНДОН, 23 апр – РИА Новости, Мария Табак. Лейбористская партия Великобритании в стремлении привлечь избирателей объявила, что в случае победы на всеобщих выборах 8 июня введет четыре дополнительных государственных выходных дня.

"В течение многих лет британские рабочие не получали достойного увеличения зарплат, у многих людей зарплаты остаются ниже уровня 2007 года. После семи лет болезненной экономии наши рабочие заслуживают перерыва, и при лейбористском правительстве у них будут дополнительные четыре выходных дня в год", — заявил журналистам в воскресенье лидер лейбористов Джереми Корбин.

Согласно предложению лейбористов, выходные дни будут введены на день святого Давида 1 марта, день святого Патрика 17 марта, день святого Георгия 23 апреля и день святого Андрея 30 ноября.

Правящая Консервативная партия регулярно обвиняет лейбористов в отсутствии четкой экономической программы и популизме. Нынешнее обещание явно даст политическим противникам Корбина повод для новых нападок.

В данный момент, согласно данным опроса YouGov, консерваторов поддерживают 48% населения, лейбористов — 24%, либдемов — 12%, Партию независимости — 7%.