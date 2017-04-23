Британские лейбористы пообещали гражданам увеличить число выходных дней

ЛОНДОН, 23 апр – РИА Новости, Мария Табак. Лейбористская партия Великобритании в стремлении привлечь избирателей объявила, что в случае победы на всеобщих выборах 8 июня введет четыре дополнительных государственных выходных дня.
Согласно предложению лейбористов, выходные дни будут введены на день святого Давида 1 марта, день святого Патрика 17 марта, день святого Георгия 23 апреля и день святого Андрея 30 ноября.
Правящая Консервативная партия регулярно обвиняет лейбористов в отсутствии четкой экономической программы и популизме. Нынешнее обещание явно даст политическим противникам Корбина повод для новых нападок.
В данный момент, согласно данным опроса YouGov, консерваторов поддерживают 48% населения, лейбористов — 24%, либдемов — 12%, Партию независимости — 7%.