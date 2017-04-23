МГБ ЛНР заявляет о троих раненых при подрыве машины ОБСЕ

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Один наблюдатель СММ ОБСЕ погиб и трое получили ранения в результате подрыва машины миссии в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

"23 апреля 2017 года в первой половине дня в селе Пришиб Славяносербского района на проселочной дороге на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ. Один погиб, трое ранены. Всего следовало два экипажа, второй автомобиль ОБСЕ не пострадал", — сообщили в ведомстве.

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