Грозный ответ: КНДР готова ударить по Австралии и утопить "Карл Винсон"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Северная Корея в последние дни выступила с рядом громких заявлений, угрожая ядерным ударом как США, так и своим соседям по региону. Кроме того, Пхеньян готов утопить американский авианосец.
Очередные угрозы Пхеньяна прозвучали в адрес Австралии. Они стали ответом на заявление министра иностранных дел Джули Бишоп, которая назвала ядерную программу Северной Кореи "серьезной угрозой" для Австралии и не исключила вероятности удара по стране.
"Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании за США в изолировании и подавлении Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", — заявил представитель северокорейского МИД, слова которого приводит австралийский телеканал ABC.
Глава австралийского МИД в свою очередь в очередной раз заявила, что ракеты КНДР "представляют угрозу соседям, а если не сдерживать Пхеньян, то и странам более широкого региона, включая Австралию".
Готовы потопить "Карл Винсон"
Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне планов Пхеньяна провести очередные ядерные испытания и отправки к берегам Корейского полуострова ударной группировки кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".
На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.
Вместе с авианосцем в группу входят ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).
В Пхеньяне заявили, что готовы потопить американский авианосец.
"Наши революционные силы находятся в боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом", — цитирует агентство Рейтер газету Трудовой партии Кореи "Нодон синмун". Автор статьи сравнил авианосец с "тучным животным" и заявил, что удар по нему будет "наглядным примером, чтобы показать мощь военных сил" КНДР.
Великая война за воссоединение
Накануне газета "Нодон синмун" выступила с другим вариантом ответа на действия США, заявив, что Пхеньян может начать "великую войну" за воссоединение Севера и Юга.
"Дни, когда США угрожали КНДР ядерным оружием, прошли… США стремятся завладеть КНДР за счет усилий Японии и Южной Кореи, намеренно провоцируя последних и доводя ситуацию на Корейском полуострове до "грани войны", — говорится в статье далее.
В ответ "на такие враждебные действия и провокации КНДР ответит превентивными ударами и великой войной за национальное воссоединение", заявила "Нодон Синмун".
Всеобщая война в ответ на тотальную войну
"КНДР является миролюбивым социалистическим государством, но не боится войны и не пытается ее избежать", — заявил северокорейский МИД в субботу.
В заявлении подчеркивается, что Пхеньян ответит "всеобщей войной на тотальную войну", "ядерными ударами на ядерную войну", но обязательно одержит победу в этом "смертельно опасном противостоянии".
Пентагон не верит угрозам
В США угрозы со стороны Пхеньяна считают провокативными, но полагают, что они не заслуживают доверия.
"Что касается последних заявлений Северной Кореи, я считаю, что все мы часто слышим их слова, и их слова не оказываются честными", — сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Совбез ООН готов ввести дополнительные санкции
На обострение вокруг КНДР отреагировал и Совет Безопасности ООН, который 20 апреля провел закрытое заседание.
Также СБ ООН потребовал от КНДР не проводить никаких дальнейших ядерных испытаний, а другие страны призвал "ускорить усилия по полному осуществлению мер, введенных в отношении КНДР со стороны Совета безопасности".
В противном случае Совбез готов предпринимать дополнительные меры по оказанию давления на КНДР, включая санкции.