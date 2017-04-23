Грозный ответ: КНДР готова ударить по Австралии и утопить "Карл Винсон"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Северная Корея в последние дни выступила с рядом громких заявлений, угрожая ядерным ударом как США, так и своим соседям по региону. Кроме того, Пхеньян готов утопить американский авианосец.

Очередные угрозы Пхеньяна прозвучали в адрес Австралии. Они стали ответом на заявление министра иностранных дел Джули Бишоп, которая назвала ядерную программу Северной Кореи "серьезной угрозой" для Австралии и не исключила вероятности удара по стране.

"Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании за США в изолировании и подавлении Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", — заявил представитель северокорейского МИД, слова которого приводит австралийский телеканал ABC.

Глава австралийского МИД в свою очередь в очередной раз заявила, что ракеты КНДР "представляют угрозу соседям, а если не сдерживать Пхеньян, то и странам более широкого региона, включая Австралию".

Готовы потопить "Карл Винсон"

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне планов Пхеньяна провести очередные ядерные испытания и отправки к берегам Корейского полуострова ударной группировки кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".

В воскресенье Морские силы самообороны Японии соединились с американскими кораблями в Тихом океане около Филиппин и начали совместные учения, после которых ударная группа "Карла Винсона" будет развернута у Корейского полуострова.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в группу входят ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).

В Пхеньяне заявили, что готовы потопить американский авианосец.

"Наши революционные силы находятся в боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом", — цитирует агентство Рейтер газету Трудовой партии Кореи "Нодон синмун". Автор статьи сравнил авианосец с "тучным животным" и заявил, что удар по нему будет "наглядным примером, чтобы показать мощь военных сил" КНДР.

Великая война за воссоединение

Накануне газета "Нодон синмун" выступила с другим вариантом ответа на действия США, заявив, что Пхеньян может начать "великую войну" за воссоединение Севера и Юга.

Автор статьи отмечает, что США "промахнулись с запугиванием КНДР и попытками добиться чего-то путем размещения стратегических бомбардировщиков, авианосцев и так далее", называя подобные угрозы блефом.

"Дни, когда США угрожали КНДР ядерным оружием, прошли… США стремятся завладеть КНДР за счет усилий Японии и Южной Кореи, намеренно провоцируя последних и доводя ситуацию на Корейском полуострове до "грани войны", — говорится в статье далее.

В ответ "на такие враждебные действия и провокации КНДР ответит превентивными ударами и великой войной за национальное воссоединение", заявила "Нодон Синмун".

Всеобщая война в ответ на тотальную войну

При этом война может охватить не только Корейский полуостров, но и превратиться в тотальную, заявляют в Пхеньяне. При этом КНДР подчеркивает, что являются мирным государством, а все меры, вплоть до крайних, будет предпринимать только в ответ на провокации.

"КНДР является миролюбивым социалистическим государством, но не боится войны и не пытается ее избежать", — заявил северокорейский МИД в субботу.

В заявлении подчеркивается, что Пхеньян ответит "всеобщей войной на тотальную войну", "ядерными ударами на ядерную войну", но обязательно одержит победу в этом "смертельно опасном противостоянии".

Пентагон не верит угрозам

В США угрозы со стороны Пхеньяна считают провокативными, но полагают, что они не заслуживают доверия.

"Что касается последних заявлений Северной Кореи, я считаю, что все мы часто слышим их слова, и их слова не оказываются честными", — сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Совбез ООН готов ввести дополнительные санкции

На обострение вокруг КНДР отреагировал и Совет Безопасности ООН, который 20 апреля провел закрытое заседание.

"Члены Совета безопасности вновь подтвердили важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии в целом, заявили о своей приверженности мирному, дипломатическому и политическому урегулированию ситуации и приветствуют усилия членов Совета, а также других государств, по содействию мирному и всеобъемлющему урегулированию через диалог", — говорится в сообщении по итогам заседания.

Также СБ ООН потребовал от КНДР не проводить никаких дальнейших ядерных испытаний, а другие страны призвал "ускорить усилия по полному осуществлению мер, введенных в отношении КНДР со стороны Совета безопасности".

В противном случае Совбез готов предпринимать дополнительные меры по оказанию давления на КНДР, включая санкции.

Сейчас против КНДР действует целый ряд санкций, введенных за реализацию ядерной и ракетной программ вопреки резолюциям Совета безопасности.