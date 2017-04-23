США
23.0423 апреля13:38МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Грозный ответ: КНДР готова ударить по Австралии и утопить "Карл Винсон"

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (245)
13:3623.04.2017
0110
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоенный парад в Пхеньяне. Архивное фотоВоенный парад в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Северная Корея в последние дни выступила с рядом громких заявлений, угрожая ядерным ударом как США, так и своим соседям по региону. Кроме того, Пхеньян готов утопить американский авианосец.

Очередные угрозы Пхеньяна прозвучали в адрес Австралии. Они стали ответом на заявление министра иностранных дел Джули Бишоп, которая назвала ядерную программу Северной Кореи "серьезной угрозой" для Австралии и не исключила вероятности удара по стране. 

"Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании за США в изолировании и подавлении Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", — заявил представитель северокорейского МИД, слова которого приводит австралийский телеканал ABC.

Глава австралийского МИД в свою очередь в очередной раз заявила, что ракеты КНДР "представляют угрозу соседям, а если не сдерживать Пхеньян, то и странам более широкого региона, включая Австралию".

Готовы потопить "Карл Винсон"

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне планов Пхеньяна провести очередные ядерные испытания и отправки к берегам Корейского полуострова ударной группировки кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Авианосец ВМС США Карл Винсон. Архивное фото
© AP Photo / Lenny Ignelzi
Врали они все, или Как авианосец "Карл Винсон" американскую прессу осрамил
В воскресенье Морские силы самообороны Японии соединились с американскими кораблями в Тихом океане около Филиппин и начали совместные учения, после которых ударная группа "Карла Винсона" будет развернута у Корейского полуострова.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в группу входят ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).

В Пхеньяне заявили, что готовы потопить американский авианосец.

"Наши революционные силы находятся в боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом", — цитирует агентство Рейтер  газету Трудовой партии Кореи "Нодон синмун". Автор статьи сравнил авианосец с "тучным животным" и заявил, что удар по нему будет "наглядным примером, чтобы показать мощь военных сил" КНДР.

Великая война за воссоединение

Накануне газета "Нодон синмун" выступила с другим вариантом ответа на действия США, заявив, что Пхеньян может начать "великую войну" за воссоединение Севера и Юга.

Вице-президент США Майкл Пенс. Архивное фото
© AP Photo / John Minchillo
Пенс рассказал, как добиться безъядерного статуса Корейского полуострова
Автор статьи отмечает, что США "промахнулись с запугиванием КНДР и попытками добиться чего-то путем размещения стратегических бомбардировщиков, авианосцев и так далее", называя подобные угрозы блефом.

"Дни, когда США угрожали КНДР ядерным оружием, прошли… США стремятся завладеть КНДР за счет усилий Японии и Южной Кореи, намеренно провоцируя последних и доводя ситуацию на Корейском полуострове до "грани войны", — говорится в статье далее.

В ответ "на такие враждебные действия и провокации КНДР ответит превентивными ударами и великой войной за национальное воссоединение", заявила "Нодон Синмун".

Всеобщая война в ответ на тотальную войну

Военнослужащие КНДР. Архивное Фото.
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Вторая Корейская война": NI рассказал, чем грозит конфликт США и КНДР
При этом война может охватить не только Корейский полуостров, но и превратиться в тотальную, заявляют в Пхеньяне. При этом КНДР подчеркивает, что являются мирным государством, а все меры, вплоть до крайних, будет предпринимать только в ответ на провокации.

"КНДР является миролюбивым социалистическим государством, но не боится войны и не пытается ее избежать", — заявил северокорейский МИД в субботу.

В заявлении подчеркивается, что Пхеньян ответит "всеобщей войной на тотальную войну", "ядерными ударами на ядерную войну", но обязательно одержит победу в этом "смертельно опасном противостоянии". 

Пентагон не верит угрозам

В США угрозы со стороны Пхеньяна считают провокативными, но полагают, что они не заслуживают доверия.

"Что касается последних заявлений Северной Кореи, я считаю, что все мы часто слышим их слова, и их слова не оказываются честными", — сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Совбез ООН готов ввести дополнительные санкции

На обострение вокруг КНДР отреагировал и Совет Безопасности ООН, который 20 апреля провел закрытое заседание.

Военный парад в КНДР. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Шеф Пентагона считает, что угрозы Северной Кореи не заслуживают доверия
"Члены Совета безопасности вновь подтвердили важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии в целом, заявили о своей приверженности мирному, дипломатическому и политическому урегулированию ситуации и приветствуют усилия членов Совета, а также других государств, по содействию мирному и всеобъемлющему урегулированию через диалог", — говорится в сообщении по итогам заседания.

Также СБ ООН потребовал от КНДР не проводить никаких дальнейших ядерных испытаний, а другие страны призвал "ускорить усилия по полному осуществлению мер, введенных в отношении КНДР со стороны Совета безопасности".

В противном случае Совбез готов предпринимать дополнительные меры по оказанию давления на КНДР, включая санкции.

Сейчас против КНДР действует целый ряд санкций, введенных за реализацию ядерной и ракетной программ вопреки резолюциям Совета безопасности.
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена