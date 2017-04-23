Ле Пен проголосовала на выборах

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер партии "Национальный фронт" кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала утром в воскресенье в первом туре выборов главы государства на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. В своем штабе в Энен-Бомоне кандидат от Нацфронта будет дожидаться результатов первого тура.

Ле Пен приехала на избирательный участок в темном брючном костюме и в хорошем настроении, приветливо улыбалась всем собравшимся и позировала фотографам. На лацкане пиджака у нее был значок в виде синей розы — символа ее избирательной кампании.

Многочисленные опросы оценивают шансы на победу в первом туре выборов Ле Пен и ее соперника — экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона — примерно поровну. Разрыв между ними составляет, по разным данным, от 1% до 2,5%, и укладывается в статистическую погрешность. В то же время, вне зависимости от того, кто станет ее соперником во втором туре выборов, Ле Пен предрекают поражение от любого из них.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>