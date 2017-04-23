Супруга Фийона проголосовала на выборах во Франции отдельно от мужа

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Супруга кандидата в президенты Франции экс-премьера Франсуа Фийона приехала в воскресенье утром на избирательный участок в департаменте Сарта на западе страны и проголосовала на выборах главы государства.

Ожидается, что ее муж проголосует в Париже.

В конце января вокруг супругов Фийон разгорелся скандал, связанный с трудоустройством Пенелопы Фийон. Он вспыхнул после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998-го по 2002-й год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что найм членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

После этого Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.

В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>