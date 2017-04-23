Швейцарская газета прочит Ле Пен и Макрону выход во второй тур выборов

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министр экономики Эммануэль Макрон выйдут во второй тур выборов президента Франции, прогнозирует швейцарское издание Tribune de Geneve.

Согласно данным опроса, опубликованным изданием, Макрон наберет 24% голосов, а за Ле Пен проголосуют 23% избирателей.

"Если этот сценарий подтвердится в воскресенье в ходе голосования, это будет громом среди ясного неба. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон и президент Нацфронта Марин Ле Пен, два аутсайдера, действительно обойдут кандидатов от самых больших французских правительственных партий", — пишет газета.

Издание отмечает, что при таком раскладе сил ни кандидат от партии "Республиканцы", ни представитель правящей Соцпартии не выйдут во второй тур.

"Невиданно для Пятой республики", — подчеркивает газета.

Утром в воскресенье во Франции открылись почти 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

Другие новости о выборах президента Франции >>

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>